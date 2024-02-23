В Британии сочли провальный запуск ракеты Trident за сигнал Путину Полковник Бреттон-Гордон: провальный пуск МБР Trident подрывает позиции Лондона

Фото: MC2 Thomas Gooley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Провальный пуск ракеты Trident подрывает позиции Великобритании в условиях «угрозы обмена ядерными ударами с Россией», такое мнение выразил в газете The Telegraph полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон. Он подчеркнул, что работоспособность системы пуска Trident вызывает глубокое беспокойство, и отметил, что тем самым Британия становится «все более беззащитной и [президент России Владимир] Путин это знает».

Если Путин решит, что Trident — это пустышка и мы не обеспечим победу Украины, мы можем оказаться в ситуации, когда придется отражать российское вторжение в Прибалтику с помощью тех немногих танков, которые у нас еще есть, — говорится в статье.

Офицер также убежден в необходимости засекретить всю информацию о сбоях в работе систем сдерживания и не рисковать оборонным потенциалом страны.

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы Великобритании решили провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты Trident 2. Пуск был запланирован с атомной подводной лодки HMS Vanguard в Атлантическом океане, это были первые подобные испытания Британии с 2016 года.

Во время пуска ракета покинула пусковую шахту и упала в воду рядом с подлодкой. Уточнялось, что в тот момент на борту подлодки находился глава Минобороны королевства Грант Шаппс. В военном ведомстве объяснили случившееся «аномалией».