В Британии сделали резкое заявление в адрес Путина Глава МО Британии Шаппс: мир не может позволить себе победу Путина на Украине

Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Грант Шаппс

Мир не должен позволить победить президенту России Владимиру Путину, заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс в соцсети Twitter (X). Таким образом чиновник отозвался о ситуации на Украине. Кроме того, он потребовал выделить больше средств Киеву.

Великобритания решительно приветствует наших европейских партнеров, присоединившихся к нам в выделении большего финансирования для Украины. Мир не может позволить себе победу Путина, — написал Шаппс.

1 февраля лидеры Европейского союза договорились предоставить Украине долгосрочную помощь на €50 млрд. Решение было принято на саммите ЕС в Брюсселе. Программа рассчитана на 2024–2027 годы, в среднем по €12,5 млрд в год. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram назвал ее помощью для финансирования бюджетного дефицита.

Ранее Шаппс высказался по поводу переговоров России с представителями ХАМАС, которые состоялись в Москве. Британский политик назвал контакты сторон «встречей тирании с терроризмом».

Посольство РФ в Израиле прокомментировало обвинения со стороны страны в поддержке терроризма. Дипломаты отметили, что Россия решительно осуждает насилие в любой форме, которому подвергаются мирные люди.