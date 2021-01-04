В Британии сделали первую в мире прививку от COVID препаратом AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/179c3a5a-4e6d-11eb-972e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Пожилой Британец Брайfн Пинкер стал первым в мире человеком, которому сделали прививку от коронавируса препаратом британо-швейцарской корпорации AstraZeneca.

82-летний житель Оксфорда был ранее госпитализирован в местный университетский медицинский центр для диализа в связи с болезнью почек. Он заявил, что очень горд сделать прививку препаратом, который был изобретён в его родном городе.

Власти Великобритании одобрили применение препарата AstraZeneca для массовой вакцинации населения на прошлой неделе, с понедельника, 4 января, в стране препарат начали оспользовать для массовой вакцинации населения.

В конце прошлого года министр здравоохранения Соединённого Королевства заверял, что полученных от AstraZeneca 100 млн доз вакцины хватит, чтобы привить всё население страны от COVID-19.

Как сообщал NEWS.ru, в AstraZeneca заявляют , что разработанная компанией вакцина имеет эффективность в 90% при определённом методе дозирования — когда первая прививка вводится в два раза меньшей дозировке, чем вторая. При введении двух одинаковых доз эффективность была на уровне 62%. Учёные считают, что первая уменьшенная доза настраивает организм на более выраженную иммунную реакцию.

В целом национальная программа вакцинации стартовала в Великобритании 8 декабря. Более 600 тысяч человек получили препарат, разработанный компаниями Pfizer и BioNTech. Первыми вакцинировали граждан из групп риска — медицинских и социальных работников, людей старше 80 лет и обитателей домов престарелых.