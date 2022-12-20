В Британии считают участие Белоруссии в конфликте на Украине маловероятным Министр обороны Британии Уолесс заявил, что участие Белоруссии в конфликте на Украине маловероятно

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес пока считает маловероятным присоединение Белоруссии к конфликту на Украине, передает РИА Новости. Однако, по его словам, Минск позволил использовать свою территорию для запуска систем вооружения, и это «вряд ли изменится». Тем не менее он подчеркнул, что белорусских военнослужащих в зоне СВО нет.

В настоящий момент я считаю маловероятным, что Белоруссия присоединится [к конфликту] в краткосрочной перспективе, — заявил Уоллес.

В ноябре Уоллес заявил, что ситуация в российско-украинском конфликте складывается в пользу Киева. В эфире радиостанции Times Radio министр отметил, что не видит на данный момент причин для начала Украиной переговорного процесса с Россией. Глава оборонного ведомства призвал лидеров стран Запада избежать недооценки Москвы. Он подчеркнул, что «России далеко до того, чтобы сдаться».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский представил Уоллеса к ордену Ярослава Мудрого второй степени, написал руководитель украинского военного ведомства Алексей Резников. Министр заявил, что вручение награды — «благодарность за вклад в поддержку» Украины. До этого украинский орден Свободы вручили экс-премьеру Борису Джонсону за особый вклад Великобритании в поддержку свободы Украины. Отмечается, что эта награда является самой значимой для иностранных граждан на Украине.