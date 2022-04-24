В Британии решили заправлять самолёты топливом из растительного масла

Великобритания решила заправлять самолёты топливом, которое создаётся из остатков растительного масла, пишет Daily Mail. Учитывая стремления западных стран к сокращению поставок энергоресурсов из России, Лондон имеет возможность стать основным мировым поставщиком «экологического» топлива.

Как отмечают представители отрасли, работа по созданию устойчивого самолётного топлива (SAF) из использованного растительного масла может принести британской экономике миллиарды фунтов стерлингов. А также создать дополнительное количество рабочих мест, снизить энергозависимость от российской нефти и её продуктов и помочь авиапрому стать «зелёным».

Как сообщает глобальная британская комиссия, большинство британских самолётов в настоящее время заправляются российским топливом из Роттердама. По словам исполнительного директора лондонского аэропорта Хитроу Джона Холланд-Кея, цепочки поставок из-за последних политических событий стали уязвимыми, и стране необходимо воспользоваться возможностью сократить импортозависимость.

Экотопливо снижает углеродную нагрузку как минимум на 70% и может использоваться во всех типах авиадвигателей. На сегодняшний день на SAF было совершено 360 тысяч полётов, отмечает издание.

Ранее стало известно, что власти Великобритании планируют впервые за 30 лет открыть новую шахту и начать добычу угля для снижения зависимости от российских энергоресурсов. Добывать коксующийся уголь, 40% импорта которого до недавнего времени приходилось на Россию, планируется на шахте в Уайтхейвене в графстве Камбрия.