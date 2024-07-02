В Британии разглядели грозное предупреждение Путина Западу Daily Express: Путин послал грозный сигнал США атомной подлодкой на Кубе

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин послал США сигнал, отправив корабли к Кубе, пишет Daily Express со ссылкой на эксперта по обороне Иэна Баллантайна. Отмечается, что этот шаг Кремля должен послужить предупреждением Западу о том, что недооценка российской военно-морской мощи может оказаться для него опасной.

Недавнее развертывание Владимиром Путиным «грозной» атомной подводной лодки на Кубе <...> должно послужить предупреждением Западу о том, что недооценивание российской военно-морской мощи может оказаться для него опасной, — пишет издание.

Ранее издание Responsible Statecraft писало о сделанном Путиным предупреждении Западу из-за эскалации напряженности на Украине. Авторы материала утверждали, что Россия отправила военные корабли на Кубу, включая атомную подводную лодку. После этого Путин посетил Пхеньян и заключил договор о взаимной безопасности с Северной Кореей. В статье подчеркивается, что денежные вливания со стороны Запада не являются достаточным способом изменить ситуацию на поле боя, поэтому Россия призывает к поиску политического урегулирования конфликта.

До этого президент России заявил, что Москва планирует и дальше развивать ядерную триаду как гарантию сдерживания. По его словам, российская армия будет проводить военные учения вместе с дружественными государствами.