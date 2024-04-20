В Британии рассказали об устроенном ВС России кошмаре для ВСУ Меркурис: ВС России уничтожили четыре украинских МиГ-29 и системы С-300

Фото: МО РФ

За последнее время Вооруженные силы России уничтожили несколько истребителей и систем противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины С-300, написал в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис. По его словам, украинские истребители вылетали с авиабазы под Днепропетровском.

Вероятнее всего, было уничтожено четыре МиГ-29. Это часть российской стратегии на передовой, в рамках которой они сводят на нет ударные возможности ВСУ, — сказал западный специалист.

До этого Меркурис предположил, что Россия может взять под контроль оставшиеся 45 городов в центральном регионе Донбасса. ВС РФ, получив контроль над одним населенным пунктом, открывают путь к другому, резюмировал эксперт.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер допустил, что неспособность украинской противовоздушной обороны противостоять ВС России приведет к тому, что киевские власти потеряют Харьков. По его словам, это может произойти уже в ближайшее время. Российские планирующие бомбы на текущий период беспрепятственно уничтожают необходимые цели в городе, уточнил он. ВС РФ уже скоро полностью возьмут в кольцо Харьков, выразил уверенность экс-разведчик.