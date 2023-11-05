В Британии рассказали об упущенном Украиной шансе на победу Telegraph: Киев упустил свой шанс на победу в конфликте с Москвой

Фото: МО Украины

Украина упустила шанс перехватить инициативу в конфликте с Россией, не добившись серьезных успехов в ходе своего контрнаступления, заявил в колонке для британской The Daily Telegraph отставной полковник британской армии Ричард Кемп. По его мнению, виновными в этом являются страны Запада, долго тянувшие с поставкой Киеву нужного вооружения.

В ситуации, когда Украина лишена нужного ей для победы оружия, а внимание мира смещается в сторону Израиля, перспективы выглядят плачевными, — считает отставной полковник.

Автор указал на то, что до наступления распутицы и холодов ВСУ не смогли ни прорвать российскую оборону, ни нанести противнику катастрофических потерь. Это, по его мнению, могло бы гарантировать Киеву дальнейшую поддержку со стороны Запада. Там долго тянули с решениями о передаче Украине тяжелых вооружений и дальнобойных ракет, опасаясь ответной реакции Москвы и эскалации конфликта, указал Кемп.

Теперь же, отметил автор, не видя серьезного изменения ситуации на поле боя, европейские лидеры будут все больше склоняться к тому, чтобы «добиться договоренности с Кремлем о прекращении» конфликта. Ситуация для Киева выглядит сложной и из-за приближающихся президентских выборов в США, в преддверии которых у хозяина Белого дома Джо Байдена почти нет внешнеполитических козырей, отметил эксперт.

Кемп подчеркнул, что если Байден решит принудить Украину к перемирию, резко против такого решения выступят немногие европейские лидеры. При этом автор призвал власти Британии продолжать поддерживать Киев с тем, чтобы он попытался одержать победу в конфликте.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отверг слухи, что якобы западные союзники пытаются повлиять на него и усадить за стол переговоров с Россией. В ходе пресс-конференции с прибывшей в Киев главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен он сказал, что не знает, откуда «это берется и кто такое публикует».