Express: Запад ударил Украину в спину в самый тяжелый момент

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Страны Евросоюза нанесли Киеву удар в спину в самый тяжелый для него момент, запретив ввоз украинского зерна, пишет британская газета Express. Речь идет о мерах, принятых властями Венгрии и Польши для защиты интересов своих сельхозпроизводителей. Их примеру могут последовать и другие страны сообщества.

Страны Евросоюза отказываются от Украины в самой тяжелой для нее ситуации, — говорится в статье.

Польша и Венгрия ввели временный запрет на импорт украинского зерна, а также сахара, яиц, мяса, молока, фруктов и овощей. Он будет действовать до 30 июня. В Варшаве и Будапеште пояснили, что польские и венгерские фермеры несут значительные убытки из-за наводнивших страны украинских сельхозтоваров.

Мы не можем смириться с ситуацией, когда все бремя борьбы с возросшим импортом ложится в основном на фермеров из наших стран, — цитирует издание главу Минсельхоза Польши Роберта Телуса.

Авторы статьи не исключают, что примеру Польши и Венгрии могут последовать другие страны сообщества — Болгария, Румыния, Чехия. Их сельхозпроизводители также уже жаловались на убытки, связанные с импортом украинского зерна.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах разгорелся скандал из-за украинских фермеров. Депутат парламента Герт Вилдерс раскритиковал власти страны за выделение €40 млн украинским сельхозпроизводителям. Он заявил, что руководство поддерживает иностранных предпринимателей, но при этом продолжает «уничтожать» отечественных.