В Британии рассказали об ограничениях на использование воды Жители Британии рассказали, что скоро в стране запретят поливать сад проточной водой

Фото: Monika Skolimowska/ZB/Global Look Press

Российские жительницы Британии рассказали Lenta.ru о запретах на использования воды в стране. Автор блога «Жизнь в Англии/Путешествия ЮВА» в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) Надежда Шепард, проживающая в Северном Йокшире, отметила, что скоро в регионе запретят поливать сад и огород проточной водой. Ольга Шевченко, автор блога «Жизнь в Англии» в Instagram сообщила, что в городе Маркет Дрэйтон, графство Шропшир, такие ограничения еще не появились.

Скоро будет нововведение, что нельзя будет поливать сад или огород проточной водой. Это правило распространяется на Йоркшир, — сказала Надежда Шепард.

Великобритания в июле столкнулась с аномальной жарой. Так, 19 июля температура в стране побила ранее установленный рекорд в 38,7 градуса и достигла показателя 40,3 градуса.

4 августа метеорологическое управление страны сообщило, что жара и засуха не намерены сдавать позиции. На следующей неделе в королевстве прогнозируется малое количество осадков, температура воздуха может достичь отметки плюс 38 градусов.

5 августа стало известно, что впервые в истории истоки реки Темза в Великобритании пересохли.