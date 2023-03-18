В Британии рассказали об использовании ВСУ столетних пулеметов The Telegraph: ВСУ в районе Артемовска используют пулеметы «Максим» XIX века

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Украинские вооруженные силы (ВСУ) на линии фронта в районе Артемовска вынуждены использовать пулеметы XIX века модели «Максим» из-за нехватки современного вооружения, сообщает британская газета The Telegraph. Издание отмечает, что солдаты в бункерах вынуждены применять пулеметы, ассоциируемые с колониальной эпохой и Первой мировой войной, поскольку современное оружие недоступно.

Скорость стрельбы таких пулеметов составляет 600 выстрелов в минуту. По словам 27-летнего украинского военного Владислава, с которым поговорила газета, он часто видел пулеметы «Максим» на стационарных позициях. Владислав считает эти столетние пулеметы опасным оружием, которое может оказаться довольно эффективным в опытных руках.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отправляя вооружение на Украину, Европа занимается «утилизацией старой ненужной техники». Так пресс-секретарь президента РФ отреагировал на информацию о новых поставках оружия ЕС Киеву. По его словам, новое оружие не поможет Украине изменить ситуацию на поле боя.

Ранее сообщалось, что Польша в ближайшие дни передаст Украине четыре истребителя МиГ-29. По словам президента страны Анджея Дуды, всего у Варшавы есть для Киева 10 таких самолетов. Он добавил, что на смену поставляемым Киеву МиГ-29 в Польшу прибудут FA-50 из Южной Кореи.