В Британии рассказали о планах на российские активы Сунак: Британия будет искать способ передать Украине суверенные активы РФ

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Риши Сунак и Владимир Зеленский

Великобритания будет искать юридические возможности передать Украине не только доходы от замороженных российских активов, но и сами активы, сообщила канцелярия главы правительства Соединенного Королевства, сообщает ТАСС, ссылаясь на канцелярию премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака. В заявлении подчеркивается, что глава правительства и президент Украины Владимир Зеленский приветствовали усилия G7 по обеспечению нового значительного финансирования Киева.

Оба лидера приветствовали усилия G7 по обеспечению нового значительного финансирования Украины с помощью доходов от замороженных российских активов и по продолжению дальнейшей работы над способами использования самих замороженных активов, — сказано в заявлении.

Ранее газета Financial Times писала, что Вашингтон подталкивает страны G7 к выделению Украине займа под залог будущих доходов от заблокированных активов России в западных государствах. Меру американские власти пытаются продавить до возможного возвращения республиканца Дональда Трампа на пост президента США, добавили журналисты.

Страны Европейского союза практически договорились использовать примерно 90% доходов от заблокированных российских активов на укрепление обороны Украины, заявил ранее канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, речь идет о нескольких миллиардах ежегодно.