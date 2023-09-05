В Британии рассказали о грызне за пост министра обороны Украины The Economist: несколько чиновников пытались установить контроль над МО Украины

Пост министра обороны Украины занял компромиссный кандидат, тогда как за эту должность среди киевских чиновников развернулась активная борьба, пишет The Economist, ссылаясь на собственные источники. По данным британского издания, Рустем Умеров вышел из этой гонки победителем, так как правящие элиты сочли его максимально лояльным.

Он не был первым кандидатом на эту должность. Источники сообщают, что другие рассматриваемые лица хотели создать свои собственные команды в министерстве обороны — предположение, которое сочли слишком радикальным для ведомства с такой большой частью государственного бюджета, — рассказали журналисты.

Ранее уже сообщалось о ротации в Министерстве обороны Украины. Ведомство возглавил экс-директор фонда госимущества, который также принимал участие в стамбульских переговорах между Москвой и Киевом. В экспертном сообществе предполагают, что назначение — явный жест в сторону президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, призванная продемонстрировать доверие украинского руководства.

Кроме того, бытует версия, что опыт Умерова поможет в перераспределении влияния на черном рынке оружия, который до сих пор контролировал его преемник Алексей Резников.