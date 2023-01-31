В Британии рассказали о десятке тысяч обученных военных Украины Telegraph: Великобритания обучила десять тысяч украинских военных

Фото: UK Ministry of Defence/via Globallookpress.com/Global Look Press

Украинские новобранцы участвуют в учебной программе под руководством Великобритании

К настоящему моменту специалисты из Великобритании обучили десять тысяч военнослужащих Украины, передает Telegraph, ссылаясь на слова представителя британского правительства. Источник на Даунинг-стрит привел слова министра обороны страны Бена Уоллеса. По имеющейся информации, в 2023 году Британия обучит еще 40 тысяч украинских военных.

Уоллес казал, что Великобритания продолжает играть крайне важную роль в оснащении и обучении украинских войск: 10 тысяч украинских военных уже прошли обучение у своих британских коллег, а в этом году планируется обучить еще 40 тысяч, — заметил источник журналистов.

Представитель правительства заметил, что, как сказал министр, британская сторона станет работать над тем, чтобы Украина могла по максимуму использовать получаемое от Запада новое вооружение.

Ранее глава британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд заявил, что Великобритания, будучи вовлеченной в конфликт на Украине стороной, должна столкнуться с Россией лицом к лицу. При этом в эфире телеканала Sky News он подчеркнул, что сухопутные войска королевства находятся в плачевном состоянии. Эллвуд призвал отменить решение о сокращении числа военнослужащих и увеличить расходы на оборону.