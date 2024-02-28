В Британии рассказали, когда ВСУ смогут начать контрнаступление Британский адмирал Радакин: ВСУ не смогут начать контрнаступление до конца года

Фото: МО Украины

Украина вряд ли сможет начать контрнаступление в этом году, считает начальник штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин. По его словам, которые приводит Guardian, все больше территорий начинают переходить под контроль России.

Как сообщает издание, Радакин предположил, что Киеву не представится возможность для контрнаступления в лучшем случае до лета, а при худшем варианте развития событий — до следующего года.

В свою очередь лидер демократов в сенате Чак Шумер заявлял, что Украина потерпит поражение в конфликте без помощи со стороны США. По его словам, если согласование помощи Киеву будет продолжаться еще дольше, то НАТО будет ждать раскол. Демократ подчеркнул, что на текущий момент в зоне спецоперации простаивают четыре бригады ВСУ, у которых нет оружия для продолжения участия в боях.

Кроме того, американское издание Military Watch Magazine отмечало, что боеспособность Вооруженных сил Украины серьезно подорвалась из-за острой нехватки техники. По его сведениями, это в том числе касается самых элитных фронтовых подразделений украинской армии. Журналисты отметили, что проблемы ВСУ также связаны с серьезной нехваткой живой силы. Согласно данным авторов, источники на Украине сообщают об огромных потерях, которые достигают 80–90% личного состава.