В Британии рассказали, когда от РФ можно ожидать применения ядерного оружия FT: «порог» применения РФ ядерного оружия значительно ниже, чем думают

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Россия может применить тактическое ядерное оружие в потенциальном военном конфликте с крупной мировой державой уже на ранней стадии конфликта, сообщает «Financial Times» со ссылкой на некие документы армии РФ. Среди критериев ВС РФ для нанесения ядерного удара значатся высадка врага на территории страны, поражение подразделений, отвечающих за охрану приграничных районов, или неизбежное нападение противника с использованием обычных вооружений.

Британская газета сообщает, что порог для удара определяется совокупностью факторов, при которых потери войск «необратимо приведут к их неспособности остановить крупную вражескую агрессию». Среди других возможных условий — уничтожение 20% российских стратегических подводных лодок с баллистическими ракетами, 30% атомных ударных подводных лодок, трех или более крейсеров и т.д.

Администрация Вашингтона готова к предметному обсуждению с Россией ядерных рисков и контроля над ядерными вооружениями, сообщил представитель Госдепа США в ответ на заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Москва открыта к диалогу с Вашингтоном касательно стратегической стабильности. По словам представителя Госдепа, диалог по вопросам, касающимся ядерного оружия, должен продолжаться из-за двусторонних трений, а не вопреки им.