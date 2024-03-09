В Британии рассказали, как Зеленский неожиданно помог российской армии Эксперт Меркурис: Зеленский навел ВС России на базу с дронами ВСУ в Одессе

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский невольно сдал координаты секретной базы в Одессе, где проходили подготовку специалисты по управлению морскими беспилотниками ВСУ, и тем самым помог российским военным нанести по ней авиаудар, предположил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале. По его словам, ВС РФ отслеживали передвижения украинского лидера.

Одна из причин, по которой он отправился в Одессу, заключалась в том, что он хотел вручить награды <...>. И, конечно же, он отправился на секретную базу <...>. И русские отслеживали его передвижение. Таким образом они узнали, где находится эта база, а затем он ушел, и они нанесли удар по этой базе, — заявил Меркурис.

Он не исключил, что на объекте также могли находиться иностранные военные инструкторы, которые обучали украинцев использованию морских беспилотников.

Ранее Зеленский заявил, что баллистическая ракета, выпущенная по Одессе, приземлились в 300–400 метрах от него и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, который находился с рабочим визитом на Украине. Он предположил, что снаряд был выпущен из Крыма.

6 марта Минобороны РФ подтвердило факт нанесения удара по ангару в портовом районе Одессы. В ведомстве отметили, что объект использовался украинскими военными для подготовки атак с морскими беспилотниками.