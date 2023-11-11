В Британии рассказали, как провал наступления ВСУ повлиял на Зеленского Telegraph: провал наступления ВСУ серьезно надломил Зеленского

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Провал контрнаступления ВСУ сломил президента Украины Владимира Зеленского, пишет Telegraph. По данным издания, на это также повлиял конфликт президента с главкомом украинской армии Валерием Залужным.

На фоне зашедшего в тупик наступления напряженность в отношениях между политическим и военным руководством Украины, которая обычно держится в секрете, перешла в публичную плоскость. Это признак, который может указывать на то, что Зеленский <...> оказался сломлен, — говорится в статье.

Ранее экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что Валерий Залужный может стать жертвой политического убийства из-за своих интервью западным СМИ и в результате борьбы за власть. Брайен объяснил свою позицию недавней гибелью адъютанта Залужного — майора ВСУ Геннадия Частякова.

Брайен пояснил, что речь идет о тех интервью украинского главкома, после которых «забуксовала» помощь Запада. Кроме того, отметил он, Залужный намекнул, что единственным выходом из конфликта будут переговоры с Россией. Усугубляет ситуацию борьба за власть между президентом Украины Владимиром Зеленским и военным командованием, добавил Брайен.