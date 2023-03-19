В Британии рассказали, чем может обернуться поддержка США Украины Guardian: США прекратят поддержку Киева в угоду новым политическим интересам

Фото: Photographer Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Аналитик Guardian Рандип Рамеш считает, что США могут прекратить поддержку Украины, если появятся новые политические интересы. Рамеш указывает на пример Вашингтона, который разорвал отношения со старыми союзниками ради своих интересов в Ираке, и считает, что поддержка Киева также может быть условной.

По мнению журналиста, целью вторжения США в Ирак было поддержание господства на Ближнем Востоке. Несмотря на возражения союзников, Белый дом занял позицию «либо с нами, либо против нас». Рамеш отмечает, что американские власти были готовы отказаться от старых союзников ради своих интересов на Ближнем Востоке, что свидетельствует о том, что политический успех для них важнее моральных принципов.

Аналогичным образом, утверждает автор, может измениться отношение Белого дома к поддержке Украины. Рамеш указывает на границы «непоколебимой поддержки» Киева со стороны США, поскольку вмешательство американских войск на Украине может привести к третьей мировой войне. Он также отмечает, что представители администрации президента США Джо Байдена уже обсуждают планы по установлению порядка на Восточно-Европейской равнине после конфликта, что «беспокоит» Киев, опасающийся возможных уступок России в вопросе территорий.

Ранее американский обозреватель Лили Байер в статье для Politico заявил, что недостаточное количество боеприпасов у НАТО и сложности в производстве оружия для Украины могут привести к расколу Североатлантического альянса. Журналист выразил уверенность, что члены Альянса планируют выделить десятки тысяч военнослужащих для помощи Украине. Он при этом признал риск того, что многие страны просто не смогут набрать необходимое количество боеприпасов для поддержки Киева.