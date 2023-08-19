В Британии раскусили отчаянный трюк Зеленского с показными чистками Экс-агент MI6: Зеленский устроил чистки в госструктурах ради денег из США

Фото: Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/

Владимир Зеленский (в центре)

Киев на сегодняшний день очень зависим от финансовой поддержки со стороны США и других западных стран, сообщил экс-сотрудник британской службы внешней разведки MI6 Аластер Крук. В эфире YouTube-канала Judging Freedom он уточнил, что именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский устроил показательные чистки в государственных структурах, где процветают воровство, отмывание денег и махинации с оружием.

По словам эксперта, на Западе все чаще возникают сомнения относительно эффективности применения средств, которые получает Украина. На этом фоне Зеленскому был необходим трюк, призванный создать видимость борьбы с коррупцией.

Скорее всего, Украина — крупнейшее криминальное явление века — отмывание денег, коррупция, махинации с оружием, воровство финансов и их вывод за границу, — добавил Крук.

Ранее Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов. Таким образом он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Освободившиеся места займут офицеры, прошедшие через боевые действия. Причиной такого шага названа коррупция. По мнению президента, систему комплектования армии нужно доверить военным, которые были на фронте или больше не могут принять участие в боевых действиях, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма.