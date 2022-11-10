В Британии раскрыли сумму замороженных российских активов Великобритания заморозила $21 млрд российских активов после начала СВО

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После того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, Великобритания заморозила российские активы на общую сумму £18,39 млрд ($20,95 млрд), сообщило Управление по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства (OFSI), передает ТАСС. Общая сумма российских средств, на которые наложены ограничения Лондоном превышает $70 млрд.

Как отмечается в документе, на сентябрь 2021 года объем замороженных российских активов уже оценивался в общей сложности в £44,5 млрд ($50,7 млрд). OFSI подчеркнуло, что размер остальных активов, замороженных Великобританией в рамках санкционных режимов против других государств, составляет £12,4 млрд фунтов ($14,13 млрд).

Всего британские санкционные ограничения в 2022 году были введены в отношении 1,2 тысяч российских физических и юридических лиц. Кроме того, с начала СВО по конец августа Соединенное Королевство выпустило 33 генеральные лицензии, которые позволяют проводить операции с подпавшими под санкции российскими лицами, в частности для обеспечения непрерывности поставок гуманитарной категории товаров.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил странам ЕС рассмотреть вопрос об изъятии замороженных российских валютных резервов и направлении их на восстановление Украины. Еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс, в свою очередь, допустил разморозку российских золотовалютных резервов в размере €300 млрд при условии, что РФ будет участвовать в восстановлении Украины. По его мнению, до начала этого процесса средства можно сохранять как гарантию.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запад фактически своровал многие российские активы, в том числе золотовалютные. Намерение Европы использовать их на благо Украины он назвал очередным попранием международного права.