В Британии раскрыли сроки окончания горячего конфликта на Украине Стармер рассчитывает, что режим прекращения огня введут на Украине этим летом

Фото: Chris Kleponis — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Кир Стармер

Прекращение огня на Украине может быть достигнуто к лету этого года, надеется премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он заявил, что сейчас мировое сообщество прилагает все усилия для перемирия, пишет издание Telegraph.

Стармер надеется, что прекращение огня может быть объявлено к лету, — указано в публикации.

Кроме того, Стармер обратил внимание на невозможность движения Европы без Соединенных Штатов. По его словам, несмотря на разногласия между сторонами из-за Украины, нужно работать вместе в сфере безопасности.

Многие люди призывают нас двигаться в направлении только Европы, а не Европы и Америки вместе. Я считаю, что это в принципе неправильно, — указал председатель правительства.

Ранее сообщалось, что страны «коалиции желающих», по всей видимости, смягчили «твердое» намерение отправить на Украину миротворческие силы. Times со ссылкой на источники информировало, что это произошло в ходе переговоров между украинской делегацией и представителями ряда государств коалиции в Лондоне. Некоторые американские политики это мероприятие пропустили. Причиной стала безапелляционная позиция украинского президента Владимира Зеленского о принадлежности Крыма.