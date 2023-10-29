Украинская беженка Мария Полончук, разрушившая семью британского миллионера Хакона Оверли, развелась с мужем и открыла бизнес, сообщает Daily Mail. По данным издания, спустя год украинка продолжает встречаться с богатым британцем.
Украинская беженка, влюбившаяся в мультимиллионера, бывшего главу кредитной фирмы Wonga, после переезда в дом его семьи, все еще встречается с ним спустя год, — подчеркивается в публикации.
Издание ранее рассказало, что Хакон Оверли ради Полончук бросил жену и детей. Теперь стало известно, что оставшийся в Киеве супруг беженки Андрей Шелдунов получил от нее «быстрый» развод.
Полончук сейчас просит называть себя Машей Эпштейн. Она успела открыть в Британии дизайнерский бизнес. При этом Daily Mail отмечает, что Оверли активно лоббировал в правительстве Великобритании идею помощи беженцам с Украины.
Ранее сообщалось, что украинская беженка по имени Татьяна оставила своего мужа Андрея на родине и уехала вместе с детьми в Финляндию, где познакомилась с новым мужчиной. Пара была в браке почти 30 лет и воспитала двоих сыновей. Женщина призналась, что после переезда в другую страну она встретила мужчину, из-за которого решила закончить отношения с супругом и начать новую жизнь.