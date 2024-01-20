В Британии раскрыли, кто будет определять миропорядок при поражении Украины Экс-генсек НАТО Робертсон: РФ будет определять миропорядок при поражении Украины

Фото: МО Украины

Россия, Китай, Северная Корея и Иран станут теми странами, которые будут определять мировой порядок, если Запад позволит Украине потерпеть поражение в конфликте, заявил бывший генсек НАТО и член палаты лордов британского парламента Джордж Робертсон в интервью британскому изданию The Daily Telegraph. По его словам, как минимум жителям Великобритании будет крайне некомфортно жить в таких условиях.

Если они [украинцы] проиграют, проиграем и мы, <...> потому что тогда мировой порядок будут определять китайцы, русские, иранцы и северокорейцы, — констатировал Робертсон.

Сложившаяся геополитическая ситуация является «противостоянием Альянса», добавил он. В этих условиях именно страны глобального Юга должны выбрать, на чьей стороне они хотят быть.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал влияние БРИКС на миропорядок, отметив, что ситуация развивается в правильном направлении. По его словам, организация покажет, что в мире есть много стран, которые хотят жить по основополагающим документам, среди которых Устав ООН.