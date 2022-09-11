В Британии Путина обвинили во лжи из-за зерновой сделки Минобороны Великобритании обвинило Путина в дезинформации по зерновой сделке

Фото: Lance Cheung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство обороны Великобритании обвинило президента России Владимира Путина в умышленном искажении фактов по вопросам поставки зерна из Украины в Европу. В ведомстве подчеркнули, что около 30% зерновой продукции было доставлено не в Европу, а в страны Африки, Ближнего Востока и Азии, сообщение было опубликовано в Twitter.

07 сентября 2022 года Президент Путин заявил, что только 60 000 тонн зерна, экспортированного из Украины с августа, было отправлено в развивающиеся страны, и что большая часть была доставлена ​​в страны ЕС. Заявление Путина не соответствует действительности. По данным ООН, около 30% поставок ушло в страны с низким и средним уровнем дохода в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии, — сообщили в британском Минобороны.

По мнению представителей ведомства, власти России проводят преднамеренную стратегию дезинформации, чтобы снять с себя вину за продовольственный кризис в Европе, а также дискредитировать Украину.

Ранее Путин заявил, что практически все зерно, вывезенное с Украины, направлено не в развивающиеся страны, а в Евросоюз. Он подчеркнул, что Москва сделала все, чтобы сырье покинуло украинские порты и интересы голодающих стран были обеспечены. По его словам, стоит задуматься над ограничением вывоза зерна по этому маршруту.