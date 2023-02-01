В Британии пройдет крупнейшая за десятилетие забастовка

Фото: Gerard Cambon/Global Look Press

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Самая массовая за десятилетие забастовка пройдет в Великобритании 1 февраля. Как сообщает РИА Новости, на улицы английских городов выйдет до полумиллиона рабочих разных специальностей с требованиями повысить заработную плату.

Большинство из них составят сотрудники сферы образования: около 300 тысяч человек. В общей сложности акция затронет 23 тысячи школ. Также выйдут еще 70 тысяч сотрудников из 150 британских университетов и около 100 тысяч представителей государственного аппарата — различных министерств и департаментов.

К ним присоединятся десятки тысяч сотрудников транспортного сектора, в особенности машинисты из профсоюза ASLEF и члены профсоюза RMT из 14 железнодорожных компаний.

Ранее The Times писала, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак может позволить работодателям подавать иски против профсоюзов и увольнять сотрудников, которые участвуют в стачках. Глава правительства, как подчеркнули инсайдеры, намерен принять соответствующее решение в рамках мер по борьбе с забастовками, захлестнувшими государство.

2 января сообщалось о продолжении одной из самых длительных забастовок работников железнодорожного транспорта во Франции. Протесты превзошли по продолжительности забастовку железнодорожников 1986–1987 годов, которая длилась 28 дней. Очередные переговоры между властями страны и профсоюзами — организаторами протестов — прошли 7 января.