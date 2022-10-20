В Британии призвали провести повторные выборы после заявления Трасс Лейбористская партия призвала провести выборы после заявления Трасс об уходе в отставку

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look press

Лиз Трасс

Лидеры оппозиционной Лейбористской и Либерально-демократической партии Великобритании призвали немедленно провести всеобщие выборы на фоне заявления премьер-министра Лиз Трасс об уходе в отставку, сообщает Sky News. Первым идею проведения голосования выдвинул глава лейбористов Кир Стармер. Политик выступил с патетической речью в Британском конгрессе тред-юнионов (TUC)

Все неудачи последних 12 лет сейчас дошли до точки кипения. Жертвы преступлений, которые не могут добиться справедливости. Люди умирают, потому что скорая помощь не может приехать вовремя. Миллионы людей, живущих без еды и отопления, могут внушить тори мысль о том, что наша страна должна быть на первом месте. Они не осознают основную патриотическую обязанность — уберечь британцев от их собственных жалких дрязг. Британия заслуживает лучшего. Британия больше не может позволить себе хаос консерваторов. Нам нужны всеобщие выборы сейчас, — заявил Страмер.

К его призыву также присоединился лидер либеральных демократов Эд Дэйви.

По данным РИА Новости, правление Трасс стало самым коротким в британской истории. Она пробыла на посту 45 дней и останется еще на некоторое время до назначения преемника. До этого антирекорд принадлежал Джорджу Каннингу, который скончался в 1827 на 119-м дне правления.