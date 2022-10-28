В Британии призвали поставить Запад на место после выступления Путина Читатели Daily Mail поддержали заявление Путина об окончании западного господства

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Читатели британской газеты Daily Mail поддержали заявление президента России Владимира Путина о том, что Запад уже не в состоянии диктовать свою волю человечеству. Они заявили, что конец мировому господству США положит именно Россия, а в Вашингтоне еще не осознали, что военная мощь страны иссякает.

Западное господство подходит к концу. Надеемся, что Америка сможет отказаться от своего господства, не делая ничего глупого, — написал один из читателей.

Ранее обозреватель Daily Mail Крис Плезанс предположил, что во время выступления Путин предупредил Запад о том, что переговоры о новом мировом порядке пройдут на условиях Москвы, несмотря на некоторые внешне миролюбивые заявления. В подтверждение своего предположения автор статьи напомнил читателям слова Путина о вхождении мира в опаснейший период со времен Второй мировой войны, а также призыв российского главы к новому миропорядку, где к стране предположительно станут прислушиваться.

Сам президент России на выступлении заявил, что страна не считала и не считает себя врагом Запада, но те, в свою очередь, желают превратить Москву в инструмент достижения собственных целей. Россия, по словам главы государства, на такую роль не согласна.