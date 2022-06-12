В Британии призвали не недооценивать экономическую мощь России DailyExpress: Запад не может игнорировать интересы России из-за ее экономической мощи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Западу нельзя игнорировать интересы России, так как она играет огромную роль в экспорте продовольствия и энергоносителей, пишет DailyExpress. Европа перестала делать Украине одолжения, притворяясь, что Россия не стоит внимания. Но нельзя недооценивать масштаб экономики страны, которая смогла начать такую операцию и противостоять вооруженному Западом противнику, считает автор статьи.

Это спорный момент, но здравый смысл подсказывает мне, что продукты питания, топливо и товары, такие как автомобили и ноутбуки, для нас важнее, чем кофейни и приложения. Экономика, ориентированная на первое, в конечном счете более устойчива, чем экономика, ориентированная на второе, — говорится в публикации.

Отмечается, что нельзя так просто отбросить страну, которая больше Австралии, богата ресурсами, имеет высокообразованную рабочую силу и у которой есть готовая альтернатива китайскому проекту «Один пояс — один путь». К тому же, Россия находит новые рынки для экспорта.

Несмотря на воинственный настрой кого бы то ни было в отношении Украины, никому не идет на пользу мысль о том, что противостояние с Москвой окажется легкой прогулкой, — пишет DailyExpress.

Ранее доктор философии, научный сотрудник Христианского университета Колорадо Уильям Молоуни заявил, что США не смогли «изолировать» Россию с помощью санкций. Больший ущерб санкции наносят экономике Запада, отметил он.