В Британии признали слабеющие переговорные позиции Украины Британский аналитик Меркурис заявил, что переговорные позиции Украины ослабевают

Фото: МО Украины

Переговорные позиции Украины все больше ослабевают, заявил на своем блоге на YouTube выступил британский аналитик Александр Меркурис. Он подчеркнул, что вера в способность Украины переломить ситуацию на фронте — это жестокий обман.

С каждым днем позиция Украины слабеет и для переговоров масштаб сокращается, — сказал эксперт.

Ранее министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что страны, которые приняли участие в конференции по Украине в Швейцарии, но не ставшие подписывать итоговое коммюнике, не захотели таким образом ссориться с Россией. По его словам, эти государства хотят сохранить свободу действий в преддверии будущих переговоров.

Президент РФ Владимир Путин назвал условия для начала переговоров с Киевом. По его словам, Украина должна полностью вывести свои войска из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. По словам главы государства, также Киев должен заявить об отсутствии планов вступать в НАТО.