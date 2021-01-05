В Британии прирост заразившихся COVID-19 превысил 60 тысяч

https://static.news.ru/photo/4697df04-4f7f-11eb-835f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Максимальным показателем стало число выявленных случаев коронавируса за прошедшие 24 часа в Великобритании. Оно составило 60,9 тысячи. Такие данные опубликованы на сайте правительственной информации.

Антирекорд в Англии был установлен и сутками ранее. Число заболевших тогда составило 58,8 тысячи. Уже восемь дней в Соединённом Королевстве регистрируется больше 50 тысяч случаев заражения в сутки.

Премьер-министр Великобритании объявил о введении третьего национального локдауна из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. Он продлится как минимум до середины февраля.

Английские школы переходят с 5 января на режим дистанционного обучения, продолжить обучение в обычном формате смогут только дети представителей «основных» профессий (врачей, социальных работников, пожарных, полицейских, курьеров, продавцов).

Жителям Англии разрешено покидать дома только для прогулки, посещения врача или магазина. Людям с хроническими заболеваниями порекомендовали не выходить из дома совсем.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил запланированный на конец января визит в Индию из-за ухудшения эпидемиологической ситуации на родине, сообщал NEWS.ru.