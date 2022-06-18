В Британии прием Украины в ЕС назвали «самоубийством» Британский журналист Джей: для Евросоюза принятие Украины станет «самоубийством»

Фото: Sadak Souici/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Десятилетия потребуются Украине, чтобы соответствовать критериям члена Евросоюза. К тому времени объединение может перестать существовать, заявил обозреватель Мартин Джей в статье для Strategic culture.

Автор статьи «План вступления Украины — это пилюля самоубийства для отчаявшегося ЕС» считает, что идею принятия Киева в ЕС продвигает президент Франции Эммануэль Макрон, которому, возможно, в 2028 году предстоит управлять союзом.

Джей пояснил, что к тому времени в ЕС освободятся две ключевые должности — главы Еврокомиссии и главы Европейского совета министров. По его мнению, президент Франции является возможным кандидатом на один из этих постов.

Мечта Макрона состоит в том, чтобы до этого Франция играла ведущую роль <...> в ЕС и чтобы так называемая «внешняя политика» блока более или менее управлялась им и его командой, — написал он.

Макрон хочет, чтобы ЕС стал более весомым и получил больше власти. Помочь ему в этом может создание европейской армии, о чем французский лидер уже заявлял. Однако у этого плана есть слабая сторона — у Евросоюза нет опыта в такой роли, и попытки изобразить из себя сверхдержаву слишком рискованны и могут плохо закончиться для ЕС, уверен Джей.

Оставили бы вы своего четырехлетнего ребенка одного дома с литровой канистрой бензина и коробкой спичек и ждали бы после этого, что ваш дом все еще цел? Вкратце, это то, о чем на самом деле говорит голосование за вступление Украины, — заключил автор публикации.

Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон заявил: Украина в обычных условиях не смогла бы претендовать на статус кандидата на вступление в Евросоюз. Он отметил, что обычно процесс признания кандидатом длится не один год, тому есть примеры в мире. Мы это делаем, потому что идут военные действия, и считаем, что это было бы правильно, пояснил он.