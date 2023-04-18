В Британии приблизили к реальности воздушный бой беспилотников В Великобритании успешно испытали беспилотник, способный запускать ракеты

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Испытания беспилотника Jackal производства компании Flyby Technology с успехом проведены в Великобритании. Особенностью этого дрона называется его способность запускать легкие многоцелевые управляемые ракеты, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что октокоптер компании Flyby Technology имеет дальность полета 130 км. Размах его крыльев составляет 5 метров, а крейсерская скорость — 108 км/ч. В течение шести недель испытаний беспилотник, предназначенный для королевских ВВС, показал способность запускать по целям на земле и в воздухе на расстояние до 6 км ракеты Martlet с лазерным наведением. Скорость полета ракет составила 1,5 Маха, их производит французская военно-промышленная группа Thales на предприятии в Белфасте.

Во Flyby Technology и Thales подчеркнули, что после прошедших испытаний дрона беспилотный воздушный бой стал «на шаг ближе к реальности».

Беспилотник Jackal может подниматься на высоту до четырех тысяч метров. Его можно использовать на поле боя против пехоты, танков, других беспилотников и вертолетов.

Ранее сообщалось, что специалисты конструкторского бюро «Спектр Инжиниринг» разработали роботизированную платформу «Ежик» — наземный дрон для уничтожения бронированной техники. По словам исполнительного директора организации Андрея Братенькова, в компании проанализировали опыт применения подобных беспилотников за рубежом и пришли к выводу, что нужно делать максимально дешевый аппарат.