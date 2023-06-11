В Британии предупредили о риске роста цен из-за подрыва Каховской ГЭС Telegraph: подрыв Каховской ГЭС может негативно отразиться на ценах в Британии

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Наводнение после разрушения Каховской ГЭС

Подрыв Каховской ГЭС может привести к росту цен на продукты в Великобритании, рассказал Telegraph главный экономист британского Института распределения питания (IGD) Джеймс Уолтон. По его словам, инцидент затронул около 500 тысяч гектаров угодий, что может изменить распределение сельхозпродукции в мире.

Это вполне может отодвинуть сроки возврата к более нормальным ценам на продукты питания, — объяснил Уолтон.

По его словам, современный мир станет свидетелем поиска глобальными рынками альтернативных источников поставок.

Кроме того, как пишет Telegraph, премьер Великобритании Риши Сунак за несколько дней до ЧП на ГЭС задумался о возможности введения ограничения цен на основные продукты питания.

В ночь на 6 июня была разрушена Каховcкая ГЭС и прорвана плотина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. По словам врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, в зоне затопления оказались порядка 40 тысяч человек.

Утром 11 июня врио главы региона сообщил, что количество людей, госпитализированных с территорий, пострадавших от подтопления в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, увеличилось до 77.