В Британии предупредили, что союз РФ и КНР может грозить Западу катастрофой

Военное сотрудничество России и Китая грозит странам Запада катастрофическими последствиями. В частности, США могут потерять своё положение на мировой арене. Об этом в интервью изданию The Sun предупредила научный сотрудник Общества Генри Джексона и эксперт по России Изабель Соукинс.

Рассуждая о недавнем решении о расширении сотрудничества России и Китая в военной сфере, Соукинс заявила, что США рискуют лишиться своего положения в мире.

Сотрудничество между Китаем и Россией и объединяющая их общая обеспокоенность действиями Запада — перспектива действительно ужасающая, — сказала эксперт.

Соукинс признаёт, что сближение Москвы и Пекина происходит на фоне американских учений у российских границ. Однако данное основание для сотрудничества эксперт называет «мнимым» и обвиняет РФ в подготовке вторжения на Украину.

Если Россия и Китай в конечном итоге объединятся, то захотят приструнить Америку по нескольким направлениям, — подчеркнула Соукинс.

Она также отметила, что такое сотрудничество угрожает и Европе, выступающей в союзе с США.

Ранее американское агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков сообщило, что Россия готовится к вторжению на Украину и в связи с этим даже передислоцировала силы на Камчатке. Авторы статьи предположили, что вторжение может начаться не ранее января 2022 года.

В Кремле заверили, что Россия не вынашивает агрессивных планов в отношении Украины и не намерена на неё нападать. В то же время Запад нагнетает обстановку, выступая с антироссийскими заявлениями и отправляя на Украину военных советников.