В Британии предрекли Украине проблемы из-за российских планирующих авиабомб UnHerd: ВСУ не способны выдержать удары российских планирующих бомб

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины не способны справиться с ударами российских планирующих авиабомб, заявила обозреватель британского портала UnHerd Бетани Эллиотт. Эксперт предположила, что это оружие станет ключевым в ходе российского весеннего наступления, которое, по ее оценкам, состоится в конце мая или июне. Министерство обороны России эту информацию пока не прокомментировало.

Их (планирующие бомбы. — NEWS.ru) трудно сбить, и они способны уничтожить не только ландшафт Украины, но и ее моральный дух: даже опытные бойцы жалуются на рвоту, сотрясение мозга и контузию от столь мощных взрывов, — отметила она.

Эллиотт напомнила, что Россия начала использовать планирующие авиабомбы в зоне военной операции еще в прошлом году, но в последнее время значительно нарастила их производство. По ее оценкам, именно это оружие сыграло ключевую роль во взятии Авдеевки.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на прошлой неделе признал, что армия готовится к укреплению обороны, и предупредил, что любая попытка России атаковать Украину окажется для нее «фатальной». Но темпы, с которыми ведется возведение оборонительных сооружений, ставят его слова под сомнение, подчеркнула Эллиотт.

Финансирование расширения и укрепления такой защиты не было предоставлено до января, а работы начались только 1 марта. Хотя Украина намерена построить к концу весны три линии укреплений протяженностью две тысячи километров, сохраняется обеспокоенность по поводу хрупкости материалов, медленных темпов строительства и нехватки людей и мин, необходимых для их защиты, — обратила внимание эксперт.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее рассказал, что российская бомба ФАБ-3000 недорогая, практически несбиваемая и позволяет решать задачи с наименьшими потерями. Как пояснил военный эксперт, эта бомба способна нести более тонны взрывчатого вещества, что поможет с большей эффективностью уничтожать опорные пункты противника.