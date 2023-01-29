В Британии предрекли скорое наступление ВС России Член-корреспондент RUSI Александр Данилюк: Россия может начать наступление уже в феврале

Лондон, Великобритания

Член-корреспондент Британского королевского института оборонных исследований (RUSI) Александр Данилюк заявил, что Москва способна начать масштабное наступление уже в ближайшие дни. По его словам, которые приводит URA.RU, наступать россияне начнут в феврале.

Россияне однозначно запланировали наступательные действия на февраль. Может быть, даже на следующей неделе это начнется, — предположил эксперт.

Он считает, что в этот раз подготовка наступления будет тщательной. Данилюк добавил, что обещанная Западом помощь Украине в вооружениях навряд ли успеет прийти вовремя.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты могут опоздать с поставками танков Abrams на Украину. По его словам, если танки придут только к августу, «будет слишком поздно».