В Британии предрекли, сколько еще городов Украины возьмет под контроль РФ Эксперт Меркурис: Россия может взять под контроль еще 45 городов

Фото: МО РФ

Россия может взять под контроль оставшиеся 45 городов в центральном регионе Донбасса, предположил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong. По его мнению, ВС РФ, получив контроль над одним населенным пунктом, открывают путь к другому.

Еще остается 45 городов. Русские сейчас занимаются тем, что захватывают эти города один за другим. Кажется, этот процесс ускоряется, потому что, получив контроль над одним, они открывают путь к другому, — сообщил Меркурис.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы Украины закрыли выезд из Часова Яра для оставшихся в городе гражданских. Он добавил, что ВСУ оборудовали в городе многочисленные оборонительные сооружения в жилых массивах и частных секторах.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что бойцы Вооруженных сил России вошли в пригород Часова Яра в Донецкой Народной Республике. В самом Часове Яре украинские военные занимают подвалы, их в городе очень много.

«Архангел спецназа Z» утверждает, что канал Северский Донец — Донбасс не взят, с южной стороны к нему двигаются «дружеские подразделения ВДВ». Военкоры назвали обстановку тяжелой, по их данным, «идут штурмовые действия».