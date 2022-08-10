В Британии предрекли распад ЕС из-за разногласий с Венгрией и Польшей Daily Express: в ЕС назревает идеологический конфликт с Польшей и Венгрией

Фото: IMAGO/Janine Schmitz/Global Look Press

В Евросоюзе зреет раскол из-за разногласий с Венгрией и Польшей, пишет обозреватель Daily Express Джонатан Саксти. По его мнению, Варшава и Будапешт расценивают желание ЕС финансово наказывать не соблюдающие европейские ценности страны как попытку навязать им либеральные убеждения.

Между прогрессивным Брюсселем и консервативно-националистической Центральной и Восточной Европой назревает конфликт из-за привязки наличных денег ЕС к вопросам верховенства закона. Венгрия и Польша рассматривают это как тонко завуалированную попытку навязать им либеральные ценности, — говорится в публикации.

По мнению Саксти, Центральная и Восточная Европа оказались на крючке у ЕС, посчитав, что присоединяются только к расширенному блоку свободной торговли. Однако, как отмечает журналист, они примкнули к политическому союзу «с сильной прогрессивной идеологией». Неофициальное большинство стран ЕС поддерживает только участие в торговом союзе, но не в идеологически закрепленном, подчеркнул обозреватель.

Тем не менее Венгрия и Польша были в клубе достаточно долго, чтобы знать правила. Будапешт и Варшава уже должны понимать, что ЕС не собирается меняться в угоду им, — отметил Саксти.

Обозреватель считает, что ЕС, несмотря на разногласия, «не может выбросить» одновременно Венгрию и Польшу. В этом случае единственным выходом остается 50-я статья, которая должна быть запущена соответствующей страной, а 7-я статья может налагать санкции, включая потерю права голоса в ЕС. Такой шаг требует единодушия, а Венгрия и Польша, как и другие государства Центральной и Восточной Европы, как правило, поддерживают друг друга, указал Саксти.

Обозреватель считает, что в Европе образовался культурный железный занавес, вызывающий раскол на континенте. Обе стороны недовольны «токсичными отношениями», но отказываются от «мирного развода», который дал бы возможность сохранить экономические связи, пишет Саксти.

Как известно многим бывшим парам, состоящим в несчастливом браке, после развода их отношения на самом деле улучшаются, и так может быть для Западной и Восточной Европы, которые могут практически взаимодействовать экономически, но уже не политически <...> Не пора ли сейчас полностью разделить ЕС раз и навсегда? — резюмировал обозреватель.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что странам Евросоюза становится все труднее достичь единства по теме спецоперации РФ из-за последствий антироссийских санкций. Она признала, что рестрикции против Москвы даются Брюсселю тяжело из-за растущей инфляции в ЕС и роста цен, в том числе на энергоносители.