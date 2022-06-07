В Британии предрекли раскол Евросоюза Британский аналитик Крук предрек раскол Евросоюза из-за антироссийских санкций

Фото: Arne Immanuel Bänsch/dpa/Global Look Press

В Евросоюзе может случиться раскол из-за антироссийских санкций, заявил британский аналитик Клайв Крук в статье для Bloomberg. По его словам, ограничения, введенные в отношении РФ, вызовут растущий побочный ущерб в ЕС, причем неравномерно. Ряд стран пострадает сильнее других, затраты обнажат самые острые экономические и политические проблемы.

Санкции, введенные против России, вызовут растущий побочный ущерб в Европе. Эти затраты ударят по некоторым странам сильнее, чем по другим, серьезно проверяя недостроенные экономические и политические системы ЕС, — говорится в статье.

Он напомнил, как страны Евросоюза объединились в экономической борьбе с Россией, а сейчас пытаются нарастить оборонный потенциал., Для поддержания этих усилий, по его словам, потребуется более глубокое политическое единство, превосходящее возможности ЕС.

Накануне Евросоюз приступил к работе над седьмым пакетом санкций против России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. По его словам, новые рестрикции могут коснуться поставок газа из России.