В Британии предположили отказ ВСУ от наступления Экс-агент MI6 Крук: ВСУ откажутся выполнять приказ Зеленского о наступлении

Фото: Shawn Thew/CNP/Global Look Press

Владимир Зеленский

Военные Украины откажутся идти в новое наступление, если президент страны Владимир Зеленский отдаст подобный приказ, заявил экс-агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его мнению, украинская армия уже почти уничтожена.

Зеленский вернется и обратится к своим генералам со словами: «Мы должны продолжить <...>, и мы прорвем российскую оборону». В этот момент, если он обернется назад, то увидит, что за ним никто не последует. <...> Его армия просто не пойдет в новое наступление, — сказал Крук.

Он считает, что Украина не смогла ничего добиться на передовой. Крук обратил внимание на то, что в настоящее время стали очевидны большие резервы России в людях и новых видах оружия, включая дроны и истребители.

Британский экс-агент указал на то, что ВСУ измотаны, а Зеленскому некого отправлять в наступление. У него нет армии, а «просто купить новые войска» он не сможет.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский во время сессии Совета Безопасности ООН заявил о двух условиях, которые, по его мнению, должна выполнить Россия для завершения конфликта на Украине. Первым требованием Зеленского стал полный выход армии России с территории Украины в пределах границ 1991 года. Также он заявил, что Москва должна передать ему контроль над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.