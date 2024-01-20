В Британии предложили отдать Киеву битые лодки мигрантов Telegraph: Британия может передать Украине старые лодки мигрантов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Представители организации, помогающей Украине, обратились к правительству Великобритании с призывом передать киевским властям лодки, на которых в королевство через Ла-Манш приплывают мигранты, пишет газета Telegraph со ссылкой на неназванного британского чиновника. Там отметили, что эти плавательные средства часто находятся в плачевном состоянии.

Правительство попросило отправить на Украину лодки, используемые мигрантами, чтобы переплыть канал и попасть в Британию, — уточнила газета.

В ответ на запрос к британскому МВД чиновники указали на плохое состояние этих лодок. В ведомстве подчеркнули, что они не пригодны ни для перепродажи, ни для нового выхода в море.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины стали чаще использовать беспилотники кустарного производства на Краснолиманском направлении. По его словам, технические характеристики и спектр применения таких устройств расширились. В частности, их используют в качестве ретрансляторов.

Позднее вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров предложил украинцам собирать беспилотные летательные аппараты дома, а потом передавать их военным. Он уточнил, что желающим предоставят доступ к онлайн-лекциям и выдадут перечень необходимых компонентов, инструментов и материалов.