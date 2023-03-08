В Британии позавидовали жизни россиян под санкциями Журналист Daily Mail Рид удивилась жизни в России под антироссийскими санкциями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналист Daily Mail Сью Рид заявила, что супермаркеты в Британии испытывают дефицит многих видов продуктов, а жители России, находящейся под санкциями, подобных проблем не наблюдают. По ее мнению, фотографии из магазинов Перми, создают ощущение, что «хваленые западные санкции» в отношении России не действуют.

Ситуация напоминает события 40-летней давности, когда многие из нас по ТВ наблюдали за жалкой жизнью россиян при коммунистах, когда им приходилось стоять в очередях даже за простейшими продуктами вроде хлеба и яиц. Теперь очередь страдать дошла и до Британии, — отметила Рид.

Она считает, что жители Перми и других регионов не испытывают недостатка в недорогой еде. Дешевая энергия в богатой газом стране позволяет выращивать овощи в теплицах даже очень суровой зимой. К тому же Россия импортирует фрукты из дружественных стран с более теплым климатом, а ее жители не беспокоятся ни по поводу отопления, ни по поводу бензина, подчеркнула британка.

Журналист поинтересовалась у жителей Перми мнением о ситуации с ассортиментом и ценами в местных магазинах.

Кризис, какой кризис? Мы живем нормально, несмотря на ситуацию на Украине. По телевизору показывают, что в Британии пустеют полки с продуктами, но мы живем и работаем в России и не страдаем от западных санкций, — ответили ей.

Рид подтвердила, что в российских магазинах полно всего, что нужно и хочется.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что санкции Евросоюза против России не сработали, это доказывает десятый пакет ограничений. Она уточнила, что ЕС ошибся в прогнозах относительно влияния рестрикций на глобальную экономику и энергетическую безопасность.