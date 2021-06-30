В Британии посоветовали Нидерландам не дразнить русского медведя

Читатели издания Express в Великобритании отреагировали на инцидент с сопровождением российскими истребителями голландского фрегата Evertsen в Чёрном море. Они припомнили произошедшую недавно ситуацию у берегов Крыма с эсминцем Defender. Нидерландам посоветовали не дразнить русского медведя.

Ранее стало известно, что нидерландское военное судно, курсировавшее в Чёрном море, отклонилось от курса и стало двигаться в сторону Керченского пролива. Чтобы предотвратить нарушение границ, российские военные подняли в воздух самолёты. Только после этого судно изменило курс. Пролёт российских истребителей проходил на безопасном для корабля расстоянии.

Британские читатели изумились тому, что произошедшее вызвало панику среди европейцев. Они также задались вопросом: а что голландский корабль делал прямо у российских берегов? Пользователь под ником MakeBritainGreat отметил, что в следующий раз Россия предупредит, что потопит судно.

Defender был первым из тех, кто решил подразнить русского медведя. Но когда командир понял, что если он продолжит настаивать, то защищаться будет сложно. Поэтому он поспешно покинул российские воды. Голландцы наверняка хотели попробовать сделать то же самое, однако когда медведь только начал рычать, они развернулись, прежде чем пересечь границу, — написал комментатор под ником Thor'sHammer.

Читатели предложили ЕС показать России зубы, однако сами уточнили, что этих самых зубов у Евросоюза нет.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео инцидента в Чёрном море с военным кораблём из Нидерландов Evertsen. Фрегат отклонился от курса и двинулся в сторону Керченского пролива, сообщает ведомство.

На кадрах видно, как судно движется в сторону пролива. Его сопровождают истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. При этом военное ведомство Нидерландов заявило, что российские самолёты «несколько часов запугивали» экипаж военного фрегата и «имитировали атаки».