В Британии попытались успокоить бастующих медиков словами о Путине Британский политик Захави: медики назло Путину должны отказаться от забастовок

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Председатель Консервативной партии Великобритании Надхим Захави призвал работников Национальной службы здравоохранения не участвовать в забастовках. По его словам, участием в них они помогут президенту России Владимиру Путину, сообщает Independent.

Сейчас время объединиться и послать очень четкий сигнал господину Путину, что мы не будем разделены таким образом, — подчеркнул политик.

Захави пояснил, что забастовки накануне Рождества покажут разобщенность Великобритании, а надо создавать единый фронт против России.

Заявление Захави понравилось в Британии не всем. Так, генсек Королевского колледжа медсестер Пэт Каллен заявила, что считает недопустимым использовать тему украинского кризиса, как предлог не повышать в стране зарплату медперсоналу.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что Великобритания столкнется с многотысячными забастовками работников целого ряда сфер, которые будут проходить до конца 2022 года. Это приведет к перебоям в работе государственных учреждений и проблемам для миллионов людей. В акциях намерены участвовать в том числе медсестры и сотрудники скорой помощи.