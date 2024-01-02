В Британии подвели итоги парламентского алкоголизма The Guardian: палата лордов в 2023 году приобрела более 1500 бутылок шампанского

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В Великобритании в 2023 году в палате лордов и ее сувенирном магазине было куплено шампанского почти на 90 тысяч фунтов стерлингов, пишет The Guadian. По данным газеты, это самый большой объем продаж игристого вина в парламенте за последние пять лет.

Парламент, в котором неизбранные лорды пьют игристое вино и получают 342 фунта стерлингов в день только за свое появление на заседании, не является парламентом, способным должным образом представлять народ, — сообщил представитель Шотландской национальной партии Томми Шеппард.

Всего в прошлом году в палате лордов приобрели 1589 бутылок шампанского. На эти цели потратили около 89 тысяч фунтов стерлингов. Изучив эти данные, в Шотландской национальной партии пришли к выводу, что такие показатели свидетельствуют об архаичности и неактуальности лордов на фоне кризиса из-за повышения стоимости жизни. Шеппард предположил, что избиратели будут шокированы, узнав, что пока они пытались сбалансировать семейные траты на продукты и энергию, лорды «потягивали шампанское».

В самой палате лордов заявили, что большая часть шампанского покупается посетителями в сувенирном магазине и потребляется за пределами парламента либо продается на банкетах. Представитель законодательного органа заверил, что это не оплачивается налогоплательщиками.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Латвия стала главным поставщиком игристого вина в Россию. В тройку лидеров по экспорту этого алкогольного напитка также вошли Италия и Литва.