В Британии подтвердили более 100 тыс. случаев заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/5d4f3a6e-7fee-11ea-a862-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nils Jorgensen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Более 100 тыс. случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в Великобритании, сообщили в Минздраве.

Из 327 608 человек, у которых были взяты анализы на наличие COVID-19, у 103 093 они дали положительный результат, — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минздрава, за сутки было зарегистрирован 861 новый летальный исход.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2 млн человек по всему миру, более 137 тысяч скончались.

Как сообщил NEWS.ru, в Бирмингеме из госпиталя выписали 106-летнюю женщину, которая оправилась после заражения коронавирусом. Конни Титчен считают самым пожилым в Великобритании человеком, которому удалось излечиться от COVID-19.