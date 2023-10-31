В Британии палестинский активист выпустил десятки мышей в «Макдоналдс» В Бирмингеме активист выпустил в «Макдоналдс» мышей цвета палестинского флага

Фото: amirroyal_1/TikTok

В английском Бирмингеме палестинский активист выпустил десятки мышей, выкрашенных в цвета палестинского флага, в местном «Макдоналдсе», пишет Daily Mail. Судя по ролику, распространившемуся в Сети, мужчина кричал «К черту Израиль! Свободу Палестине».

Как отмечает издание, во время инцидента ресторан быстрого питания был полон людей. После того как неизвестный высыпал из коробки грызунов, в заведении началась паника, люди стали выбегать из здания.

Ранее The Washington Post писал, что вандалы на Ближнем Востоке стали громить рестораны «Макдоналдс» из-за решения компании предоставлять бесплатное питание израильским солдатам. Пропалестинские активисты напали на несколько заведений в Турции, Ливане и Египте. Кроме того, египетские блогеры призвали бойкотировать «Макдоналдс» из-за их поддержки Иерусалима.

До этого на 20-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг обрушились с критикой за поддержку мирных жителей Палестины. Девушка выложила снимок, на котором она держит в руках плакат, призывающий поддержать Газу. Некоторые пользователи обвинили активистку в антисемитизме и поддержке терроризма.