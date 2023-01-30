В Британии ожидается крупнейшая за 10 лет забастовка

Более полумиллиона рабочих намерены 1 февраля выйти на крупнейшую за 10 лет забастовку в Великобритании, сообщает Yahoo! Finance. Учителя, машинисты поездов, государственные служащие, преподаватели университетов, водители автобусов и охранники из семи профсоюзов выступят с требованиями повысить размер оплаты труда. Ожидается, что это будет мощным сигналом правительству.

Я надеюсь, что это [забастовка] пошлет четкий сигнал [британскому] правительству, что нельзя более игнорировать требование установить справедливую оплату труда <...>, сейчас правительство кажется глухим к таким важным для общества вопросам, — сказал глава британского конгресса тред-юнионов (TUC — Trades Union Congress) Пол Новак.

Кроме того, члены TUC намерены представить правительству петицию против законов, ограничивающих права работников на забастовки. Документ подписали более 200 тысяч британцев. Новак подчеркнул, что кабмину следовало бы тратить столько же времени на разрешение споров, сколько оно тратит на «нападки на право на забастовки».

Ранее The Times писала, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак может позволить работодателям подавать иски против профсоюзов и увольнять сотрудников, которые участвуют в стачках. Глава правительства, как подчеркнули инсайдеры, намерен принять соответствующее решение в рамках мер по борьбе с забастовками, захлестнувшими государство.