https://static.news.ru/photo/4ecb134a-e2d3-11e9-a051-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liau Chung-ren/Global Look Press

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб на открытии съезда консерваторов в Манчестере заявил, что власти страны не будут игнорировать случаи избиения участников акций протеста в Гонконге.

Мы не будем смотреть в другую сторону, когда людей в Гонконге без разбора избивают в метро за то, что они пользуются своим правом на мирные протесты, — цитирует ТАСС главу внешнеполитического ведомства.

Ранее News.ru писал, что тактику разрозненных акций применяют протестующие в Гонконге, чтобы усложнить властям их силовой разгон. В ходе очередной серии противостояния они одновременно организовали как минимум три мероприятия.

Масштабные протесты вспыхнули в Гонконге в начале июня. Люди выступили против инициированных местными властями поправок к закону об экстрадиции, позволяющих наладить механизм выдачи подозреваемых Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

Под давлением общественности законопроект был снят с рассмотрения, но это не остановило волну антиправительственных протестов. Они продолжаются уже 17-ю неделю, несмотря на то, что полицейские периодически применяют водомёты и слезоточивый газ.